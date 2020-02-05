Круизные теплоходы США переходят на СПГ

Американские круизные лайнеры начали переходить на сжиженный природный газ (СПГ), как более чистый и экономически выгодный вид топлива.

Использование СПГ на круизных судах позволит сократить вредные выбросы, поможет отрасли соответствовать новым экологическим стандартам IMO-2020 и снизить затраты на топливо, заявили представители администрации портов Флориды и Международной ассоциации круизных линий (CLIA).

По словам Брайана Салерно, старшего вице-президента по морской политике CLIA, использование СПГ также позволит улучшить обзор, поскольку пассажиры будут избавлены от дыма, исходящего от судовых дымовых труб.

«Я думаю, что во всем морском мире мы увидим более широкое использование СПГ на всех типах судов, - сказал Салерно. - В ближайшие пять лет будет много новых круизных лайнеров, использующих СПГ в качестве топлива».

Первым портом в восточной части центральной Флориды, который будет обслуживать круизные СПГ-лайнеры, станет Канаверал. За ним последуют Порт Майами, Порт Эверглейдс в Форт-Лодердейле и Порт Палм-Бич в Ривьера-Бич. Салерно сказал, что он ничего не знает о портах за пределами Флориды, готовящихся к бункеровке круизных СПГ-лайнеров, добавив, что 70% американской круизной индустрии базируется во Флориде.

Первым круизным лайнером в Соединенных Штатах, использующим СПГ, станет Carnival Mardi Gras, который строится в Финляндии и, как ожидается, начнет работу в порту Канаверал в ноябре. Новые суда, рассчитанные на применение СПГ в качестве топлива, по словам Салерно, стоят от $1 млрд каждое.

По словам Тома Стренга, старшего вице-президента Carnival Corp по морским делам, переход на СПГ был вызван требованиями экологических групп и Европейского союза о сокращении выбросов парниковых газов и других вредных веществ.

Согласно недавнему отчету исследовательской службы Конгресса США (CRS), стоимость получаемой при сжигании СПГ энергии на 24% ниже стоимости энергии, получаемой при сжигании судового мазута. Однако в документе отмечается, что установка СПГ-двигателя может увеличить стоимость нового лайнера примерно на $5 млн.

В отчете CRS также отмечается, что снижение загрязнения от использования СПГ является абсолютно реальным. Однако добыча природного газа оказывает плохо изученное воздействие на выброс парниковых газов. Например, выброс метана при фрекинге.

Затраты на постройку судов, использующих СПГ, лишь немногим выше, чем строительство «мазутных» кораблей, рассказал Стренг. По его словам, дополнительные инвестиции приходятся на специальные бортовые топливные баки, их усиленную термоизоляцию и обучение экипажей обращению с переохлажденным топливом.

Операторы круизных судов в США заказали 26 новых лайнеров, работающих на СПГ. Крупнейшими заказчиками являются Carnival, Disney Cruise Line и Royal Caribbean International, передает upi.