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Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
09:43 04.02.2020 |
Компания Skoda представила на автосалоне в Нью-Дели концепт Vision IN, который демонстрирует, каким будет новый среднеразмерный кроссовер для индийского рынка. Новинка выполнена в том же ключе, что и Karoq, однако ее дизайн более агрессивен. Особенность прототипа - хрустальный элемент в салоне, отсылающий к визитной карточке Чехии, богемскому стеклу.
В длину Skoda Vision IN растянулся на 4256 миллиметром, высота кроссовера составляет 1589 миллиметра, а колесная база - 2671 миллиметр. То есть по всем показателям он меньше европейского «Карока». Такие габариты продиктованы особенность индийского рынка и предпочтениями местных покупателей. Кроссовер выделяется увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, решеткой радиатора с «кристаллическим декором», алюминиевым спойлером на нижней кромке и двухсегментной светодиодной оптикой с L-образными ходовыми огнями.
Для отделки интерьера «Шкода» использовала классические материалы: натуральную кожу и ее высококачественные заменители. Накладки на передней панели и дверях выполнены из хрусталя, в декоре используется отсылка к калямкари, традиционному искусству нанесения рисунка на ткань с помощью специальных деревянных печатных штампов. На передней панели установлен «хрустальный элемент» тоже, вероятно, символизирующий Чехию.
Не обошлось без фирменных решений Simply Clever. Карманы в дверях вмещают фирменные бутылки Skoda; задний диван трансформируется в два разделенных центральной консолью кресла; обивка сидений сделана двухсторонней: одна сторона более роскошная, другая - «спортивная».
Индийский кроссовер построен на платформе MQB-A0-IN, бюджетной версии MQB. Под капотом Skoda Vision IN установлен турбомотор 1.5 TSI, выдающий 150 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. С места до ста вседорожник разгоняться за 8,7 секунды. Его максимальная скорость составляет 195 километров в час.
Серийный кроссовер, основанный на концепте Vision IN, выйдет на индийский рынок в следующем году.
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