Lotus выпустил спорткар «на каждый день»

Компания Lotus представила новую версию спорткара Evora GT410, но уже без приставки Sport. По задумке руководства марки, этот автомобиль должен стать машиной «на каждый день», которая к тому же будет дешевле спортивной модификации на 3 тысячи фунтов.

Автомобиль получился более комфортным по сравнению с версией Sport. Он оснащен спортивными сиденьями Sparco и климат-контролем, также установлена камера заднего вида для повышения безопасности во время парковки и маневров на низкой скорости.

Инженеры доработали шумоизоляцию, чтобы снизить дорожные шумы в салоне. Уже с базовой комплектации Evora GT410 комплектуется мультимедийной системой премиум-класса со встроенной навигацией и поддержкой Apple CarPlay.

Дверные карты также доработали, оснастили их дополнительными отсеками для хранения и встроенными подлокотниками. В задней двери появилась большая стеклянная секция, которая призвана улучшить видимость.

При этом силовую установку решили оставить прежнюю - в моторном отсеке, как и у версии Sport, установлен 3,5-литровый наддувный двигатель V6 отдачей 410 лошадиных сил.

Стоимость автомобиля на рынке Великобритании начинается от 82 900 фунтов стерлингов - на 3 тысячи дешевле спортивной модификации.