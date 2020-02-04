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Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
12:45 30.01.2020 |
Компания Lotus представила новую версию спорткара Evora GT410, но уже без приставки Sport. По задумке руководства марки, этот автомобиль должен стать машиной «на каждый день», которая к тому же будет дешевле спортивной модификации на 3 тысячи фунтов.
Автомобиль получился более комфортным по сравнению с версией Sport. Он оснащен спортивными сиденьями Sparco и климат-контролем, также установлена камера заднего вида для повышения безопасности во время парковки и маневров на низкой скорости.
Инженеры доработали шумоизоляцию, чтобы снизить дорожные шумы в салоне. Уже с базовой комплектации Evora GT410 комплектуется мультимедийной системой премиум-класса со встроенной навигацией и поддержкой Apple CarPlay.
Дверные карты также доработали, оснастили их дополнительными отсеками для хранения и встроенными подлокотниками. В задней двери появилась большая стеклянная секция, которая призвана улучшить видимость.
При этом силовую установку решили оставить прежнюю - в моторном отсеке, как и у версии Sport, установлен 3,5-литровый наддувный двигатель V6 отдачей 410 лошадиных сил.
Стоимость автомобиля на рынке Великобритании начинается от 82 900 фунтов стерлингов - на 3 тысячи дешевле спортивной модификации.
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