Cadillac научит новый Escalade самостоятельно перестраиваться

Компания Cadillac рассказала об обновлении трассового автопилота Super Cruise. Начиная с этого года, система научится автоматически менять полосу движения, а также более точно контролировать скорость и движения рулем. Сначала улучшенной версией круиз-контроля оснастят седаны CT4 и CT5, затем она появится на новом Escalade.

Трассовый автопилот Super Cruise позволяет двигаться в режиме «без рук» на определенных скоростных магистралях. Однако теперь система сможет самостоятельно перестраиваться из одной полосы в другую, следуя указаниям водителя. Чтобы активировать новую функцию, ему достояно будет включить поворотник, после чего электроника сама выберет подходящий момент для маневра.

Для расширения функциональности пришлось обновить сенсоры на корме, а также переписать алгоритмы работы полуавтономной системы вождения. Причем как и прежде она полагается на топографические данные, полученные от лидара, GPS, а также набор из камер и датчиков.





О каждом этапе перестроения сообщают подсказки на приборной панели. Например, туда выводится текущий статус системы и предупреждение о невозможности смены полосы - в таком случае водитель должен взять управление на себя.

Помимо функции автоматической смены полосы, инженеры улучшили работу Super Cruise в поворотах и на развязках; обновили ПО, контролирующее скорость и корректирующее руль; упростили и сделали более наглядным процесс активации системы.

Чтобы продемонстрировать возможности автопилота, в сентябре 2017 года Cadillac отправил небольшую группу журналистов и акционеров компании в автопробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Часть маршрута машины проехали самостоятельно, без вмешательства водителя.