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В США могут разрешить эмодзи на автомобильных номерах
09:12 29.01.2020 |
Член палаты представителей штата Вермонт, США, Ребекка Уайт вынесла на рассмотрение законопроект, который разрешит использовать на автомобильных номерах эмодзи. Всего в документе предусмотрены шесть пиктограмм, но какие именно пока информации нет.
Около года назад аналогичный закон приняли власти австралийского штата Квинсленд. Они разрешили владельцам автомобилей использоваться одним из пяти предложенных эмодзи, но только в декоративных целях - пиктограмма не являются частью номерного знака. При этом стоимость госномера с эмодзи составляет около 336 долларов (21 тысяча рублей).
Законодатели штата Вермонт, напротив, предлагают использовать смайлики в качестве дополнения к сочетанию цифр и букв. Причем если законопроект примут, северо-восточный штат станет первым, кто поддержал такую инициативу, и она постепенно может распространиться на другие части США.
При этом в Калифорнии, еще в 2018-м, разрешили ставить на машины цифровую панель RPlate Pro. Кроме буквенно-цифрового кода, на нее можно вывести персональные сообщения, одобренные Департаментом регистрации автотранспорта. Настройка панели осуществляется через веб-интерфейс.
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