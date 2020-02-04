У Tesla Model S появится очень быстрый конкурент

На апрельском автосалоне в Нью-Йорке представят новый электрический седан Lucid Air, который разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,5 секунды и способен развить скорость до 378 километров в час. Для сравнения, у Tesla Model S «максималка» составляет 250 километров в час.





О готовящейся модели известно следующее: в движение «базовый» Air приводит 395-сильный электромотор, который питает батарея емкостью 75 киловатт-часов. Запас хода - 400 километров. Цена начальной версии с такой установкой составит 52 тысячи долларов.

Топовая модификация получит два электродвигателя (по одному на передней и задней оси) суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и аккумулятор на 130 киловатт-часов. Именно эта версия Air и будет набирать 97 километров в час за 2,5 секунды и разгоняться до максимальной отметки 378 километров в час. На одном заряде батареи электромобиль проезжает 645 километров.

Также известно, что Lucid Air укомплектовали набором «подготовки для беспилотной езды». Он состоит из радара, видеокамеры и оптического дальномера LIDAR.

Сборка модели стартует до конца 2020 года на новом заводе Lucid в штате Аризона.



