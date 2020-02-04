Bentley назвала салон нового Flying Spur «самым сложным в истории»

Компания Bentley рассказала о создании интерьера нового Flying Spur и назвала его самым сложным в своей истории. Впервые в отрасли дверные панели автомобиля украшают вставки из трехмерной текстурной кожи, а на обшивку всего салона уходит более трех километров ниток.





В производстве элементов салона каждого Bentley Flying Spur третьего поколения задействованы 141 человек. Они сшивают 350 кусков кожи тремя километрами нитей и украшают их 60 уникальными деталями. Причем Bentley использует только шкуры североевропейских быков. Это отходы мясной промышленности, полученные на экологически безвредных производствах. Выбор поставщиков из климатических зон с более умеренным климатов позволяет получить кожу с меньшим количеством дефектов.

Клиенты компании вправе выбирать цвет салона будущего автомобиля. Им доступны 14 вариантов кожи и 23 вида контрастной прострочки.

Руль седана, один из самых трудоемких элементов салона автомобиля, обшивают только вручную. Мастер продевает более пяти метров ниток через 352 отверстия, чтобы в итоге получить 168 перекрёстных стежков. На это уходит около трех с половиной часов.

На производстве используется специальные иглы, а движения специалиста настолько сложны, что их невозможно воспроизвести ни на каком станке. На сборку всех четырех сидений уходит 12 часов; вышитые на них фирменные «крылья» состоят из 5102 стежков.

Однако самый необычный элемент салона нового Flying Spur - накладки на двери из трехмерной текстурной кожи. Материал разработан внутри компании и вдохновлён концепцией оформления интерьера концепта EXP 100 GT.



