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Индия отказалась от сверхскоростного вакуумного поезда Hyperloop
13:10 21.01.2020 |
Представитель правительства индийского штата Махараштра заявил о принятии решения об остановке проекта по строительству транспортной ветки сверхскоростного вакуумного поезда Hyperloop, которая должна была протянуться от Мумбаи до города Пуна. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар (Ajit Pawar).
«Проект Hyperloop не был реализован где-либо в мире. Пусть его сначала реализуют где-то, чтобы было построено не менее 10 км. Если такой проект будет осуществлён и станет успешным, то мы рассмотрим возможность его реализации в штате», - сказал господин Павар журналистам.
Чиновник отметил, что правительство штата не обладает достаточным объёмом ресурсов для реализации столь масштабного проекта в целях эксперимента. Однако, если в будущем технология будет развиваться за рубежом и мир увидит полноценную работоспособную систему Hyperloop, то правительство штата вернётся к рассмотрению данного вопроса.
Напомним, предыдущие власти штата объявили о реализации проекта стоимостью порядка $10 млрд, в рамках которого планировалось построить скоростную ветку Hyperloop между Мумбаи и Пуной, которые являются самыми большими городами штата. В случае успешного завершения данного проекта пассажиры могли бы сократить время перемещения между этими городами с 3-4 часов до 30-35 минут. Непосредственно строительством транспортной линии должен был заняться консорциум, в который вошли компании DP World и Virgin Hyperloop One. Успешная реализация проекта позволяла Индии стать первой страной в мире, где была бы построена линия для сверхскоростного вакуумного поезда.
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