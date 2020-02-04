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Fiat Chrysler и Foxconn планируют выйти на китайский рынок электромобилей
16:00 20.01.2020 |
Автопроизводитель Fiat Chrysler (FCA) планирует создать совместное предприятие с компанией Hon Hai Precision Industry, больше известной как Foxconn и занимающейся контрактным производством электронных устройств. Участие сторон в СП будет равным. Целью предприятия будет разработка и выпуск в Китае электромобилей с подключением к интернету.
В этом году FCA собирается выпустить свою первую полностью электрическую модель, наследницу малолитражки 500, а в прошлом месяце концерн заключил соглашение о слиянии с французским автогигантом PSA. Эта сделка, оцениваемая в 50 млрд долларов, приведет к созданию четвертого по величине производителя автомобилей в мире. Предполагается, что слияние поможет итальянско-американскому автопроизводителю выделить ресурсы на приведение своей продукции в соответствие с новыми правилами в отношении выбросов, и направить инвестиции в электромобили - сегмент, где он до сих пор отстает от своих основных конкурентов.
По словам FCA, сейчас идет процесс подписания предварительных соглашений с Hon Hai, а окончательные обязывающие соглашения должны быть подписаны в ближайшие несколько месяцев. При этом нет никаких гарантий, что они будут достигнуты.
В настоящее время FCA занимает около 0,35% рынка легковых автомобилей в Китае.
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