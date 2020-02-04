Минцифры объявило о запуске услуги онлайн-регистрации надлежащего пользователя автотранспорта

В электронном кабинете водителя на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги" появилась новая бесплатная услуга - "Управление надлежащим пользователем", сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

"Надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит. Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видео-фиксации и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их и т.д.)", - поясняется в сообщении.

Минцифры отмечает, что заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем. При этом на одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС - по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который он был назначен.

Стать надлежащим пользователем может только лицо, являющееся владельцем национального водительского удостоверения или удостоверения водителя иностранного государства, что соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Полный цикл предоставления онлайн-услуги длится один рабочий день.

Электронный кабинет водителя начал работу в декабре 2018 года. Пользователи могут там узнать информацию о своих водительских удостоверениях, транспортных средствах и административных правонарушениях. Кроме того, в электронном кабинете можно оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду, а также - индивидуальный номерной знак.