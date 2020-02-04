Одна из крупнейших сетей зарядных станций в Европе, Ionity, меняет правила пользования и тарифообразование

Ionity была создана BMW Group, Daimler, Ford Motor и Volkswagen Group, а позже к проекту присоединился и Hyundai. На сегодняшний день это одна из самых быстроразвивающихся сетей зарядных станций, которая насчитывает более двух сотен станций в 20 странах. К 2020 году их количество достигнет 400 штук.

С 31 января этого года тарифы будут рассчитываться по новым правилам - в зависимости от полученных киловатт-часов. В результате если раньше автовладельцы платили одинаково вне зависимости от времени, проведенного на станции, то теперь стоимость полной зарядки многократно увеличится. И в некоторых случаях пополнение энергии на станциях Ionity окажется менее выгодным, чем заправка обычного автомобиля топливом на АЗС, что может вызвать недовольство владельцев экологически чистых машин.

AutoEvolition сравнивает Nissan Leaf с батареей на 62 киловатт-часа (а есть версии и с менее емким аккумулятором, например, на 24 киловатт-часа) с Volkswagen Golf седьмого поколения с 1,4-литровым мотором.

Так, в Германии зарядка первого обойдется почти в 49 евро. За ту же сумму можно залить в «Гольф» 35 литров бензина. При этом запас хода Leaf составляет 385 километров, а Volkswagen Golf проедет почти 600 километров (исходя из данных о расходе топлива, предоставленных автопроизводителем).

В самой компании Ionity заявили, что новое ценообразование «более прозрачное» и «экономически жизнеспособное». Представители сети зарядных станций также напомнили, что для их клиентов доступен сервис подписки, которая обеспечивает особые условия.