Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

Компания Bird, предоставляющая одноименный сервис проката электрических самокатов, объявила о расширении своего парка по всей Европе и на Ближнем Востоке в десять раз. Планируя запуск сервиса более чем в 50 новых городах региона, начиная с этой весны, Bird также выпустит Bird Zero, первый в отрасли электрический самокат, разработанный специально для сервисов проката.

Менее года назад сервис Bird прибыл в Европу и на Ближний Восток, начав работать в Париже, Тель-Авиве, Брюсселе, Антверпене, Вене, Цюрихе и Лондоне. В течение года компания удвоила свое присутствие в Европе, добавив в список Малагу, Лиссабон, Варшаве, Лион, Мадрид и Бамберг. Ожидается, что быстрое расширение приведет к тому, что на Европу и Ближний Восток будет приходиться почти 50% операций Bird по всему миру.

Возвращаясь к модели Bird Zero, источник отмечает, что она превосходит исходную по запасу автономности на 60%. Кроме того, персональный транспорт получил более долговечные твердые шины, более широкое и длинное шасси с низким центром тяжести для обеспечения стабильной езды. Самокат оснащен цифровым дисплеем, куда выводятся показания скорости и уровня заряда аккумулятора. Наличие улучшенного приемника GPS позволяет быстрее найти свободный самокат.