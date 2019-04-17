Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

Корейская марка Genesis показала концептуальный компактный электрокар Mint - современное прочтение классического ситикара. Двухдверка получила необычный багажный отсек, отличный от традиционных хэтчбеков, минималистично оформленный салон и передний диван вместо раздельных сидений.





Genesis Mint - совместная разработка центров дизайна марки в Германии, США и Южной Корее. По словам шеф-дизайнера Genesis Люка Донкервольке, Mint - своеобразная «бритва Оккама», визуальное представление уменьшенной интерпретации фирменной эстетики. Кроме того, это еще и попытка отвязать физические размеры автомобиля от его позиционирования в качестве продукта премиум класса.

У электрокара две двери и два места. Доступ к багажнику, который представляет собой небольшую полку - через боковые гильотины и проемы с небольшой погрузочной высотой. Салон - сочетание корейской традиции использования пространства с оглядкой на дизайн современной европейской мебели. Для его отделки используется облеченный текстиль и кожа коньячного цвета. Узор, нанесенный на пол и педали, называется G-Matrix.

Вся необходимая во время поездки информация отображается на небольшом дисплее в центре руля. Шесть «кнопок» по бокам - сенсорные панели для быстрого доступа к основным функциям. Электрическая силовая установка Genesis Mint обеспечивает пробег до 322 километров и поддерживает зарядку от 350-киловаттных терминалов.

Первый электрический концепт Genesis - купе Essentia. Представленный в 2018 году автомобиль оснастили многомоторной силовой установкой, разгоняющей машину до «сотни» менее чем за три секунды. В оснащение Essentia вошли: сканер отпечатков пальцев для разблокировки дверей, цифровая приборная панель и голосовой помощник, способный подключаться к системам умного дома, а также смартфонам и другим устройствам.



