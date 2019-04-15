Финансовые новости
- |
- 15.04.19
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух
09:19 15.04.2019 |
Гигантский самолет с шестью двигателями и двумя фюзеляжами совершил первый тестовый полет над пустыней Мохаве в Калифорнии. Это крупнейший самолет в мире. Сооснователь компании Microsoft придумал его еще в 2011 годудля вывода спутников на орбиту.
Размах крыла самолета, созданного компанией Stratolaunch Systems Model 351, составляет около 117 метров, длина - 53 метра, высота - около 15 метров. Максимальная взлетная масса - около 590 тонн, вес пустого самолета - 226 тонн. Это делает Stratolaunch крупнейшим самолетом в мире.
Stratolaunch предназначен для вывода на орбиту космических аппаратов. По замыслу, ракета-носитель крепится на площадке между двумя фюзеляжами.
Ранее самым тяжелым грузовым самолетом, поднимавшимся в воздух, был советский Ан-225 "Мрия", способный перевозить до 200 тонн груза. Он поднялся в небо 21 декабря 1988 года.
Как создавали Stratolaunch
В 2011 году один из создателей американской компьютерной компании Microsoft Пол Аллен объявил о намерении построить беспилотный летательный аппарат для полетов в космос и доставки грузов на орбиту.
Партнером Аллена стал известный американский конструктор аэрокосмической техники Берт Рутан. Его компания Scaled Composites занималась непосредственно созданием самолета, а компания Stratolaunch выступила заказчиком.
Уже тогда Аллен был намерен создать крупнейший самолет в мире и говорил, что размах крыла должен составить 117 метров.
"Во времена моей молодости американская космическая программа была символом надежды, - сказал Аллен журналистам на пресс-конференции в Сиэтле. - Для меня это увлечение космосом никуда не исчезло. Я всегда мечтал о том, чего можно добиться", - заявил сооснователь Microsoft журналистам.
Строили Stratolaunch в пустыне Мохаве. В мае 2017 года самолет впервые выкатили из ангара для проведения тестов на земле, но до первого полета оставалось еще почти два года.
Глава компании Джин Флойд в пятницу сказал, что остался доволен полетом. "Этот полет помог нам продвинуться ближе к созданию гибкой альтернативы наземным пускам", - сказал он.
В ходе полета, продлившегося два с половиной часа, гигантский самолет развил скорость 304 километра в час, поднялся на пять километров и выполнил серию маневров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил кодекс по процедурам банкротства
|Евросоюз изменил Газовую директиву
|S&P ожидает замедления роста ВВП Украины в 2019г до 2,5% при ослаблении гривни до 28,6 грн/$1
|«Я прийшов, тебе нема»: Что даст Порошенко концерт на «Олимпийском»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав
|Apple тратит по несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для сервиса Arcade
|Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня
|Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft
|Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух
|Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+
Это интересно
|Lockheed Martin планирует построить корабль для доставки людей на Луну к 2024 году
|SpaceX запустила тяжёлую ракету Falcon Heavy и вернула все три ускорителя
|Израильский луноход «Берешит» разбился при посадке на Луну
|Amazon подслушивает разговоры пользователей через колонки Echo
|Топ-10 самых нелюбимых брендов в мире
|Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов
|Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology