Kia показала, как может выглядеть новый Mohave

На автосалоне в Сеуле, который пройдет с 29 марта по 7 апреля, компания Kia покажет два новых полноприводника: полноразмерный Mohave Masterpiece и компактный SP Signature, демонстрирующий облик будущей серийной модели. Оба внедорожника носят статус концепта, но используют элементы нового языка дизайна корейской марки.

Прототип Kia Mohave Masterpiece отпразднует в Сеуле свою мировую премьеру. С его помощью компания расскажет, как можно адаптировать новые стилистические решения и технологии к сегменту полноразмерных внедорожников. Передняя часть концепта - новое прочтение фирменного «носа тигра», но на этот раз с бесшовной интеграцией диодных фар в решетку радиатора.

Kia SP Signature - это эволюция прошлогоднего SP, который в товарном виде будет конкурировать с Hyundai Creta. В компании говорят, что «современный и яркий» дизайн кроссовера станет основой стилистки глобальных моделей марки. Серийная версия SP Signature будет представлена до конца этого года.