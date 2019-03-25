Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3

Производство первого электрического MINI начнется в ноябре этого года. Хэтчбек, который получит название Cooper SE, оснастят силовой установкой от BMW i3 S. По предварительной информации, без подзарядки он сможет проезжать до 235 километров по циклу WLTP.

Характеристики электрокара раскрыло издание Autoevolution, сотрудники которого посетили закрытое мероприятие, посвященное скорому выходу новой модели. От них стало известно, что технической начинкой с MINI Cooper SE поделится «спортивная» версия BMW i3 с индексом S. «Купер» получит 184-сильный электромотор (270 Нм момента) и блок батареей емкостью 33 киловатт-часа.





Аккумуляторы весят 200 килограммов. Они размещены в центральном тоннеле, а также на месте багажника и выхлопной системы. Общая масса электрического MINI - 1360 килограммов, что на 130 килограммов больше, чем у Cooper S с автоматической трансмиссией. Разгоняться батарейный Cooper будет также как Cooper S с двухлитровым турбомотором - с нуля до «сотни» чуть менее чем за семь секунд.

Предвестника серийного электрокара британской марки представили на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Машина получила особые настройки подвески и 19-дюймовые колесные диски. При этом некоторые элементы кузова концепт-кара были изготовлены на 3D-принтере.