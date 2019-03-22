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Осло станет первым городом с беспроводными зарядками для электромобилей-такси
12:40 22.03.2019 |
В столице Норвегии планируют установить беспроводные системы зарядки для электрических такси. Предполагается, что зарядка будет быстрой и достаточно эффективной, чтобы ускорить внедрение экологически чистого транспорта.
Проект построен на использовании индукционной технологии с размещением передающих зарядных площадок на стоянках такси, а приемных - в транспортных средствах.
К 2023 году все такси в Осло должны иметь нулевой выброс газов в атмосферу, а к 2025 году в стране рассчитывают распространить это требование на все новые автомобили.
Отметим, что в Норвегии самый высокий в мире показатель проникновения электромобилей. В прошлом году почти каждый третий новый автомобиль, проданный здесь, был электрическим. Отчасти это обусловлено долгосрочными льготами на дорожные сборы и оплату парковки. Для электромобилей соответствующие расходы могут быть ниже или даже вовсе отсутствовать. Правительство также освобождает электромобили от налогов на традиционные транспортные средства, которые очень высоки в стране, где нет собственной автомобильной промышленности, которая могла бы выступать против.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2018 году Норвегия, в которой проживает всего пять миллионов человек, купила 46 433 новых электромобиля, что делает ее крупнейшим рынком в Европе, превосходящим Германию (36 216 электромобилей) и Францию (31 095 электромобилей).
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