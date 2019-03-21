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Канада внедряет субсидии в $5000 для покупателей электромобилей
09:37 21.03.2019 |
В Канаде правительство приняло решение стимулировать продажи электромобилей, поэтому вводит субсидии для покупателей авто на электрике.
Льготы получат все, кто будет приобретать электромобили стоимостью ниже 45 тысяч долларов.
Однако это не распространяется на транспортные средства Tesla.
В некоторых регионах в Канаде в настоящее время уже действуют такие программы, однако никогда не было федеральной программы по снижению стоимости электромобилей. Поэтому канадское правительство предусмотрело в последнем бюджете средства на субсидии при покупке электромобилей.
«Чтобы побудить больше канадцев покупать транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, в бюджете 2019 года предлагается выделить 300 миллионов долларов, чтобы стимулировать покупку электромобилей и автомобилей с водородным двигателем. Субсидии будут действовать при покупке авто стоимостью менее 45 тысяч долларов и составят 5000 долларов», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что субсидии точно смогут получить покупатели Nissan Leaf, Chevy Bolt EV и Hyundai Ioniq Electric, однако ни одна модель Tesla в этот список не попала, ведь стоимость базовой Model 3 составляет 47 тысяч долларов США.
Также в документе предусмотрено расширение инфраструктуры, а именно оборудование зарядных станций на парковках, возле офисов и жилых домов.
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