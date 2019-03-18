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Презентацию самого длинного в мире Boeing 777X сделали закрытой
09:43 18.03.2019 |
КомпанияBoeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.
Об этом сообщил CNN.
По данным телеканала, 13 марта первый Boeing 777X был представлен сотрудникам компании в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолетов в городе Эверетт (штат Вашингтон), хотя ранее в компании заявили, что перенесут презентацию.
Длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев.
Также Boeing 777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями, диаметр турбины которых составляет почти 3,5 м.
Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing 777-9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. При этом дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тыс. км.
Укороченная версия Boeing 777-8X, длина которой составит 70 м, сможет вместить 350-375 пассажиров и сможет пролететь немногим более 16 тыс. км.
В компании отметили, что расход топлива и эксплуатационные расходы лайнеров Boeing 777X будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10-12%.
Первый полет новейший лайнер совершит уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.
Напомним:
10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.
В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.
Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.
12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
13 марта Украина присоединилась к запрету.
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