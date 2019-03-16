Bugatti построила уникальный гиперкар за 11 миллионов евро и сразу его продала

Компания Bugatti представила современную интерпретацию купе Type 57 SC Atlantic под названием La Voiture Noire. Гиперкар изготовлен в единственном экземпляре и уже продан одному из коллекционеров автомобилей французской марки.





В облике Bugatti La Voiture Noire безошибочно угадывается Chiron и его экстремальное альтер эго Divo. И тем не менее, у гиперкара много уникальных деталей: полностью другая оптика с множеством «пикселей» и капот, новый аэродинамический обвес, остекление, создающее эффект «перетекания» лобового стекла в боковые, плавник, протянувшийся через весь кузов, как у оригинального Type 57 SC Atlantic и вентиляционные прорези в крышке моторного отсека, напоминающие небольшие задние стекла довоенного купе.

Все детали Bugatti La Voiture Noire изготовлены вручную. Полностью карбоновый кузов окрашен в насыщенный оттенок черного, местами разбавленный поверхностями из видимого углепластика. Другой яркий элемент - сразу шесть выхлопных парубков.

Восьмилитровый агрегат с четырьмя турбонагнетателями здесь такой же, как на Chiron и Divo. Его отдача - 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Динамические характеристики Bugatti La Voiture Noire неизвестны, но Divo на разгон до «сотни» требуется всего 2,4 секунды.

Bugatti La Voiture Noire уже продан одному из коллекционеров Bugatti. Его имя не называется, но ранее сообщалось, что гиперкар построен для бывшего главы Volkswagen Фердинанда Пиха. Цена La Voiture Noire - 11 миллионов евро. Дешевле, чем Rolls-Royce Sweptail (11,2 миллиона) и Pagani Zonda HP Barchetta (15 миллионов евро).



