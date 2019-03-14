Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом

Совет директоров государственного органа LVCVA, который руководит выставочным центром Лас-Вегаса, одобрил проект по созданию транспортной системы. Илон Маск, основатель компании The Boring Company, сообщил об этом в своем Twitter.

Согласно проекту компания разработает и построит систему тоннелей, по которым будет перемещаться высокоскоростной электрический транспорт. Он должен перевозить пассажиров от одной точки выставочного центра до другой. В будущем проект можно расширить на другие ключевые объекты Лас-Вегаса вроде Международного аэропорта Мак-Карран.

Компания The Boring Company, главой которой является Илон Маск, ранее уже заключила пару крупных контрактов на бурение сети тоннелей под Лос-Анджелесом и Чикаго. В конце прошлого года даже был открыт тестовый отрезок под Лос-Анджелесом, который демонстрировал, как будет действовать сеть. Однако в конце концов проект в Лос-Анджелесе пришлось закрыть, а в Чикаго пока не удается договориться с властями.

Агентство Las Vegas Convention and Visitors Authority в ходе переговоров с городскими властями рекомендовали выбрать The Boring Company для строительства сети тоннелей под центром мегаполиса. Проект получил одобрение, Илон Маск утверждает, что тоннели будут готовы через год после заключения контракта. При этом планируется, что в будущем сеть может быть расширена и на другие районы.

"Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с Управлением по туризму города Лас-Вегас. В ходе нашего сотрудничества в Лас-Вегасе появится система пассажирских перевозок, отвечающая мировым стандартам качества, - заявил глава The Boring Company Стив Дэвис. - Работы по прокладыванию подземных тоннелей начнутся после утверждения проекта. Гости выставочного центра Лас-Вегаса смогут воспользоваться новой транспортной системой уже через год после начала строительных работ, что будет способствовать своевременной реализации плана управления по расширению выставочного центра".

По замыслу тоннель в форме петли свяжет самые посещаемые места Лас-Вегаса: семикилометровую часть бульвара Лас-Вегас под названием Стрип, международный аэропорт "Маккарран" и стадион "Лас-Вегас". Если заверения Илона Маска о возможности вырыть тоннели за год правдивы, то транспортная система сможет перевозить пассажиров во время выставки потребительской электроники CES в 2021 г.

По оценкам специалистов, проект обойдется от $35 млн до $55 млн, хотя точная стоимость станет известна только после заключения контракта и утверждения плана работ. Переговоры должны состояться в июне текущего года.

LVCC является местом проведения многих мероприятий в городе. Здесь проходили концерты, баскетбольные матчи и боксерские бои, а также несчетное количество выставок, самая посещаемая из которых - это CES. На протяжении нескольких десятилетий LVCC постепенно расширялся, по словам представителей Управления по туризму, через некоторое время протяженность выставочного комплекса будет достигать около 3 км.

Поэтому строительство тоннеля в некотором смысле снимет нагрузку на существующую транспортную развязку в этом районе: монорельс, автобусы, такси и прочий транспорт. Стоит также отметить, что движение вдоль участка Лас-Вегас-Стрип постоянно парализовано из-за пробок, а монорельс, строительство которого очень дорого обошлось местным властям, проложен только в одной части города.

Для The Boring Company этот проект очень важен, учитывая последние неудачи компании. В ноябре 2018 г. The Boring Company отказалась от тоннеля в западной части Лос-Анджелеса, после того как группа активистов обвинила компанию в незаконном получении разрешения на строительство.

Строительство тоннеля в Лас-Вегасе было бы большой победой Маска в продвижении тоннельной системы. Сейчас компании часто приходится бороться с противниками нового вида транспорта. Наибольшей силой в Вегасе обладает лобби таксистов, которое успешно противостояло развитию монорельса.

Несмотря на множество запланированных проектов, к настоящему моменту компания Илона Маска успела пробурить лишь один подземный туннель Loop протяженностью примерно 1,8 км. Он расположен неподалеку от штаб-квартиры The Boring Company в городе Хоторн, штат Калифорния. На открытии Илон Маск показал, как электромобиль Tesla превращается в рельсовый поезд.