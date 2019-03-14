Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро

Французская автомобилестроительная компания Bugatti, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen AG, представила электрический автомобиль Baby II - уменьшенную копию легендарного Bugatti Type 35.

Гоночные машины серии Bugatti Type 35 производились с 1924 по 1931 гг. За свою историю эти автомобили выиграли около 2000 профессиональных и любительских состязаний. На пике активности машины выигрывали по 14 гонок в неделю.

Электрокар Bugatti Baby II имеет габариты в три четверти от размеров оригинальной Bugatti Type 35. Таким образом, ездить на машине могут как дети и подростки, так и взрослые.

Силовая часть Bugatti Baby II включает электрический мотор на задней оси. Питание обеспечивает съёмный блок литий-ионных аккумуляторов.

Создатели предусмотрели три режима использования электромобиля. Так, в детском режиме Child Mode мощность ограничивается 1,4 л. с., а максимальная скорость не превышает 20 км/ч.

В более производительном взрослом режиме Adult Mode мощность возрастает до 5,4 л. с., при этом можно развивать скорость до 40 км/ч. Наконец, опциональный апгрейд Speed Key позволяет поднять мощность до 13,6 «лошадей» и снять все скоростные ограничения.

Автомобиль получил кожаное сиденье, алюминиевые колёсные диски, оригинальную панель приборов и пр. Помимо классического синего цвета French Racing Blue, будут доступны другие варианты исполнения.

Всего планируется выпустить 500 экземпляров Bugatti Baby II. Цена составит от 30 000 евро.