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Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро
14:16 13.03.2019 |
Французская автомобилестроительная компания Bugatti, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen AG, представила электрический автомобиль Baby II - уменьшенную копию легендарного Bugatti Type 35.
Гоночные машины серии Bugatti Type 35 производились с 1924 по 1931 гг. За свою историю эти автомобили выиграли около 2000 профессиональных и любительских состязаний. На пике активности машины выигрывали по 14 гонок в неделю.
Электрокар Bugatti Baby II имеет габариты в три четверти от размеров оригинальной Bugatti Type 35. Таким образом, ездить на машине могут как дети и подростки, так и взрослые.
Силовая часть Bugatti Baby II включает электрический мотор на задней оси. Питание обеспечивает съёмный блок литий-ионных аккумуляторов.
Создатели предусмотрели три режима использования электромобиля. Так, в детском режиме Child Mode мощность ограничивается 1,4 л. с., а максимальная скорость не превышает 20 км/ч.
В более производительном взрослом режиме Adult Mode мощность возрастает до 5,4 л. с., при этом можно развивать скорость до 40 км/ч. Наконец, опциональный апгрейд Speed Key позволяет поднять мощность до 13,6 «лошадей» и снять все скоростные ограничения.
Автомобиль получил кожаное сиденье, алюминиевые колёсные диски, оригинальную панель приборов и пр. Помимо классического синего цвета French Racing Blue, будут доступны другие варианты исполнения.
Всего планируется выпустить 500 экземпляров Bugatti Baby II. Цена составит от 30 000 евро.
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