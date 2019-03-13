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Airbus презентовала аэротакси
23:39 12.03.2019 |
На главной площади немецкого города Ингольштадт представили городское воздушное такси будущего от компании Airbus. В больших городах такие машины в будущем могут стать альтернативой наземному и подземному транспорту.
Аэробус оборудован четырьмя двойными роторами и электрическим приводом. В него могут уместиться до четырех пассажиров. При этом перемещаться по городу и пригороду такси будет без пилота. Максимальная заявленная скорость машины - 120 км/ч, дальность полета - 50 км.
Воздушные испытания беспилотного такси могут начаться уже этим летом после получения соответствующего разрешения, а вот полноценной эксплуатации не стоит ждать раньше середины 20-х годов 21-го столетия.
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