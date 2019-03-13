Airbus презентовала аэротакси

На главной площади немецкого города Ингольштадт представили городское воздушное такси будущего от компании Airbus. В больших городах такие машины в будущем могут стать альтернативой наземному и подземному транспорту.

Аэробус оборудован четырьмя двойными роторами и электрическим приводом. В него могут уместиться до четырех пассажиров. При этом перемещаться по городу и пригороду такси будет без пилота. Максимальная заявленная скорость машины - 120 км/ч, дальность полета - 50 км.

Воздушные испытания беспилотного такси могут начаться уже этим летом после получения соответствующего разрешения, а вот полноценной эксплуатации не стоит ждать раньше середины 20-х годов 21-го столетия.