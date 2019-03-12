Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей

Японская марка Subaru переходит к новой дизайнерской философии, которую назвали словом «Bolder» - что можно перевести как «храбрее» или «подчеркнутее». Ее первым воплощением стал концепт-кар Viziv Adrenaline, дебютировавший в Женеве.





Subaru Viziv Adrenaline представляет собой небольшой пятидверный кроссовер, размерами и пропорциями близкий к серийной модели XV. Наиболее заметная деталь внешности - это крыша с X-образной подштамповкой, стилизованной под внешний усилитель кузова.

Другие особенности - рельефные подштамповки над колесами, развитые защитные панели из некрашеного пластика, словно вырастающие из кузова и переплетающиеся с окрашенными деталями.

Новый стиль представляет собой дальнейшее развитие дизайнерской философии Dynamic x Solid, которая была в ходу с 2014 года. Ее представители - легковые модели Impreza пятого поколения и Legacy седьмого поколения, а также новый кроссовер XV.



