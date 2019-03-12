Новый 1600-сильный Koenigsegg получил очень быстрый 9-ступенчатый «робот»

Шведская Koenigsegg показала в Женеве преемника рекордного Agera RS - гиперкар Jesko. Свое название двухдверка получила в честь отца Кристиана фон Кенигсегга. Новинку оснастили модернизированной твин-турбо «восьмеркой» и революционной трансмиссией LST.





В движение Koenigsegg Jesko приводит доработанный 5,0-литровый мотор V8. Двигатель получил новые турбонагнетатели, иную систему впуска, более точный контроль давления и стальной «плоский» коленвал. Шейки такого коленвала, масса которого составляет всего 12,5 килограмма, расположены под углом 180 градусов, что обеспечивает более быстрый отклик на педаль газа и звонкий звук. Для снижения вибрации, свойственной агрегатам с «плоским» коленвалом, используются активные опоры, а также сверхлегкие шатуны и поршни.

В движение Koenigsegg Jesko приводит доработанный 5,0-литровый мотор V8. Двигатель получил новые турбонагнетатели, иную систему впуска, более точный контроль давления и стальной «плоский» коленвал. Шейки такого коленвала, масса которого составляет всего 12,5 килограмма, расположены под углом 180 градусов, что обеспечивает более быстрый отклик на педаль газа и звонкий звук. Для снижения вибрации, свойственной агрегатам с «плоским» коленвалом, используются активные опоры, а также сверхлегкие шатуны и поршни.

Кроме того, Jesko оснащен фирменной системой подачи воздуха в турбонагнетатели, которая предварительно раскручивает лопатки для обеспечения мгновенного отклика. Она состоит из углепластикового резервуара и небольшого компрессора, обеспечивающего кратковременное поступление воздуха с давлением в 20 бар.

Отдача двигателя составляет 1280 сил на обычном топливе и 1600 сил при использовании биоэтанола E85. Пиковый крутящий момент - 1500 Нм, из которых тысяча доступна в диапазоне 2700-6170 оборотов в минуту. Заявленная максимальная скорость - 483 километра в час.

Еще одно новшество - девятиступенчатый «робот» Light Speed Transmission (LST) собственной разработки Koenigsegg. Он способен перескакивать на любую, оптимальную для разгона передачу и оснащен механизмом двойного переключения: первое нажатие на подрулевой переключатель повышает или понижает передачу, второе - выбирает наилучший вариант для мгновенного ускорения. Узел LST весит всего 90 килограммов, в то время как традиционные DCT - около 140. Время переключения -20-30 миллисекунд. «Робот» ISR на Lamborghini Aventador переключается за 50 миллисекунд.

Уникальность Koenigsegg Light Speed Transmission (LST) заключается в семи «мокрых» сцеплениях (еще одно предназначено для электронного дифференциала) и полном отсуствии синхронизаторов. Каждому сцеплению положен отдельный набор из актуатора и датчика давления.

Карбоновый монокок Koenigsegg Jesko на 40 миллиметров длиннее и на 22 миллиметра выше, чем у Agera RS. Статическая жесткость на кручение - 65 000 Нм/град. Усилены поперечные рычаги подвески, а подшипники отныне самые большие из тех, что используются в дорожных автомобилях. Адаптивные амортизаторы Öhlins оборудованы спроектированными в Koenigsegg контроллерами и электроникой, а горизонтальный амортизатор системы Triplex, чтобы двухдверка не «приседала» во время разгона, теперь установлен и на передней оси. Кроме того, задние колеса у Jesko подруливающие.

На скорости 250 километров в час аэродинамические элементы Jesko генерирует 800 килограммов прижимной силы. Эта величина увеличивается до тонны на 275 километрах в час. Это на 30 процентов больше, чем у Koenigsegg One:1 и на 40, чем у Agera RS. Даже боковые зеркала на ножках-крыльях создают прижимное усилие в 20 килограммов.

В оснащение Koenigsegg Jesko входит электрогидравлическая система Autoskin, открывающая двери, капот, а также управляющая клиренсом и положением активного заднего спойлера и заслонок в днище, беспроводная зарядка для смартфонов, регулируемый педальный блок, установленная на руле цифровая приборная панель, работающая под управлением специально разработанного ПО.