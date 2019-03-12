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Uber оштрафован в Нидерландах за незаконные перевозки
08:07 11.03.2019 |
Онлайн-сервис заказа такси Uber выплатит 2,3 млн евро, чтобы уладить спор с голландскими властями. Как сообщает AFP, компания оштрафована за нелицензированную перевозку пассажиров.
Кроме того, у Uber изымут полученную таким образом прибыль в сумме более 300 000 евро.
С июля 2014 года по ноябрь 2015 года Uber предлагал в Нидерландах сервис UberPop, который позволяет любому желающему предоставлять транспортные услуги на личном автомобиле. Однако это нарушает законодательство Нидерландов, так как платную перевозку пассажиров могут осуществлять только лицензированные водители.
Ранее сообщалось, что компании-разработчики сервисов такси Uber и Lyft дадут своим водителям возможность на льготных условиях принять участие в первичных публичных размещениях своих акций (IPO), запланированных на текущий год.
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