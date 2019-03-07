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У Alfa Romeo появился маленький кроссовер
18:32 07.03.2019 |
Марка Alfa Romeo представила на автосалоне в Женеве прототип компактного кроссовера Tonale, который в линейке встанет на ступеньку ниже модели Stelvio. Он получит гибридный силовой агрегат.
Внешность концепт-кара Tonale получилась крайне эффектной: передок сделан с обратным наклоном, а головная оптика упрятана в горизонтальной щели между капотом и бампером. Причем фары при помощи ходовых огней разделены на три отдельные секции, что напоминает эксцентричные модели SZ и RZ конца восьмидесятых.
Аналогичным образом оформлена и задняя оптика. Ручки задних дверей замаскированы в стойках, причем сами двери - безрамочные. Впрочем, пока неясно, сохранится ли это решение на серийных машинах. Заднее стекло наклонено под большим углом, но причислять машину к модным «купе-кроссоверам» все-таки не стоит.
Будущий серийный кроссовер должен получить гибридный силовой агрегат с возможностью подзарядки. Аналогичную силовую установку в ближайшие месяцы начнут ставить и на Jeep Renegade. Cкорее всего, именно его платформа ляжет в основу будущего кроссовера Alfa Romeo Tonale. На той же «тележке» под обозначением FCA Small US Wide 4×4 построен и итальянский кроссовер Fiat 500X.
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