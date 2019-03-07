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Mazda показала компактный кроссовер под названием CX-30
11:53 07.03.2019 |
Компания Mazda займет в линейке место между моделями CX-3 и CX-5 компактным кроссовером под названием CX-30. На других рынках японский производитель продает купеобразный вседорожник CX-4, однако дизайн этой машины и дебютировавшей в Женеве новинки различается. При этом CX-30 должен стать глобальной моделью.
Кроссовер построен на той же платформе, что и Mazda3 нового поколения. Габаритная длина автомобиля составляет 4395 миллиметров, ширина - 1795 миллиметров, высота - 1540 миллиметров, а размер колесной базы равен 2655 миллиметрам. Таким образом, вседорожник получился на 120 миллиметров длинее CX-3 и на 155 короче CX-5. Расстояние между осями у «ЦэИкс-Пятого» на 45 миллиметров больше. Дорожный просвет новинки - 175 миллиметров (на 17 миллиметров ниже «пятерки»).
В компании утверждают, что несмотря на компактные размеры, автомобиль получился очень просторным внутри, однако точные размеры салона пока не приводятся. Mazda лишь уточняет, что объем багажника кроссовера составляет 430 литров, что всего на 12 литров меньше, чем у CX-5.
В Европе кроссовер будет доступен с двухлитровым бензиновым атмосферником, агрегатами объемом 1,5 и 2,5 литра, 1,8-литровым дизелем и новым мотором семейства SkyActiv-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизелях. Бензиновые варианты работают в составе «мягкого» гибрида с электромотором и 24-вольтовой литий-ионной батареей.
Модель станет предлагаться как с передним, так и с полным приводом i-Activ AWD. Трансмиссии - шестиступенчатые «механика» и «автомат».
Продажи новинки начнутся к 2020 году.
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