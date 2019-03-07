Pininfarina сделала самый мощный итальянский автомобиль — 1900 сил

На автосалоне в Женеве дебютировал электрический гиперкар Battista от ателье Automobili Pininfarina. Самый мощный дорожный автомобиль из когда-либо построенных в Италии оснащен силовой установкой с четырьмя электромоторами, позаимствованной у Rimac C_Two.





При этом в Pininfarina говорят, что заимствование условно. Архитектура действительно общая, но компоненты силового блока идентичны лишь на 40-50 процентов. К тому же у Pininfarina другие характеристики моторов и настройки управляющей электроники.

В сумме установка «Баттисты» выдает 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента, разгоняя гиперкар с места до 100 километров в час за две секунды, а до 300 - за 12 секунд. Максимальная скорость - свыше 350 километров в час. Привод у двухверки полный - установка отдельных электромоторов позволила добиться точного дозирования тяги на каждом из колес.

Свое название Pininfarina Battista получил честь основателя Carrozzeria Pininfarina Джованни Баттисты «Пинин» Фарины.

Тяговая Т-образная батарея производства Rimac установлена в центральном тоннеле и за сиденьями. Ее емкость - 120 киловатт-часов. Заявленный запас хода с полным аккумулятором - 450 километров. Зарядка от высокоскоростного терминала с нуля до 80 процентов занимает 40 минут.

Гиперкар выполнен в новом фирменном стиле, за простоту и элегантность получившем название Pura. Несмотря на электрическую силовую установку, главному стилисту Automobili Pininfarina Луке Бургоньо удалось придать автомобилю облик классического среднемоторного суперкара.

Ручную сборку гиперкаров Battista наладят на предприятии Pininfarina недалеко от Турина. Общий тираж выпуска составит 150 экземпляров. Из них 50 предназначены для рынка Северной Америки, 50 - Европы, а еще 50 разделят между клиентами с Ближнего Востока и из Азии. Продажи «Баттисты» в Европе начнутся осенью 2020 года. Цена - два миллиона евро.

Следом за Battista компания планирует выпустить три кроссовера. Самый мощный из них получит силовой блок мощностью 953 силы и батарею емкостью 140 киловатт-часов. Разгон до «сотни» у такого автомобиля будет занимать около трех секунд.

Владельцами Automobili Pininfarina являются автомобильное подразделение индийской Mahindra и технологическая компания Tech Mahindra. В штате ателье трудятся бывшие сотрудники Audi и Audi Sport, BMW, Bugatti, Jaguar Land Rover, Lamborghini, Lotus, McLaren, Mercedes-Benz AMG, Pagani, Porsche и Volvo. В марте этого года руководителем программы суперкаров Automobili Pininfarina стал Рене Воллманн, работавший над гиперкаром Mercedes-AMG One.



