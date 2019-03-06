Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer

Он является прообразом кроссовера Outlander четвертого поколения, который должен появиться в следующем году.





Свое название концепт-кар получил в честь горнолыжного курорта в Швейцарии. Брутальная внешность кроссовера выполнена в одном ключе с новым пикапом Mitsubishi L200 и минивэном Delica: почти горизонтальный капот, «двухэтажный» передок с узенькими «усами» ходовых огней и здоровенными угловатыми фарами головного света по краям.

Интерьер выглядит весьма проработанным для концепта. Панель приборов - с горизонтальным формообразованием: почти плоская, с выступом-«подоконником» понизу. Дефлекторы вентиляции визуально объединены горизонтальными планками, как на свежих моделях Audi и Volkswagen. В центре панели - большой «планшет» мультимедийной системы.

Наклонный кожух центрального тоннеля приподнят, словно на Porsche Cayenne или Panamera текущего поколения, и стыкуется непосредственно с панелью приборов. На него вынесен и селектор режимов движения, и шайба выбора режимов работы полного привода, и пульт климат-контроля. А внутри него обустроен просторный бокс для мелочевки.

Салон выполнен в трехрядной компоновке - с двумя парами отдельных кресел на первых двух рядах и диванчиком сзади.





Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer оснащен гибридным силовым агрегатом. Cудя по описанию, это очередной вариант установки последовательного типа, которая ставится на кроссовер Outlander PHEV. Бензиновый двигатель объемом 2,4 литра вращает генератор, а колеса приводятся парой электромоторов. Обычно двигатель никак не связан с колесами, но при движении на высокой скорости кулачковая муфта соединяет его с колесами передней оси.

При полностью заряженной батарее Engelberg Tourer должен проехать 70 километров на электричестве (по циклу WLTP), а общий запас хода составляет 700 километров.

Одновременно с концепт-каром Mitsubishi показала в Женеве систему Dendo Drive House (DDH) - комплекс из солнечных батарей и буферного аккумулятора, позволяющий питать домашнюю электросеть или подзаряжать батареи подключаемого гибрида. Продажи этой системы начнутся уже в этом году.