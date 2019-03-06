Финансовые новости
- |
- 06.03.19
- |
- 05:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer
23:44 05.03.2019 |
Он является прообразом кроссовера Outlander четвертого поколения, который должен появиться в следующем году.
Свое название концепт-кар получил в честь горнолыжного курорта в Швейцарии. Брутальная внешность кроссовера выполнена в одном ключе с новым пикапом Mitsubishi L200 и минивэном Delica: почти горизонтальный капот, «двухэтажный» передок с узенькими «усами» ходовых огней и здоровенными угловатыми фарами головного света по краям.
Интерьер выглядит весьма проработанным для концепта. Панель приборов - с горизонтальным формообразованием: почти плоская, с выступом-«подоконником» понизу. Дефлекторы вентиляции визуально объединены горизонтальными планками, как на свежих моделях Audi и Volkswagen. В центре панели - большой «планшет» мультимедийной системы.
Наклонный кожух центрального тоннеля приподнят, словно на Porsche Cayenne или Panamera текущего поколения, и стыкуется непосредственно с панелью приборов. На него вынесен и селектор режимов движения, и шайба выбора режимов работы полного привода, и пульт климат-контроля. А внутри него обустроен просторный бокс для мелочевки.
Салон выполнен в трехрядной компоновке - с двумя парами отдельных кресел на первых двух рядах и диванчиком сзади.
Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer оснащен гибридным силовым агрегатом. Cудя по описанию, это очередной вариант установки последовательного типа, которая ставится на кроссовер Outlander PHEV. Бензиновый двигатель объемом 2,4 литра вращает генератор, а колеса приводятся парой электромоторов. Обычно двигатель никак не связан с колесами, но при движении на высокой скорости кулачковая муфта соединяет его с колесами передней оси.
При полностью заряженной батарее Engelberg Tourer должен проехать 70 километров на электричестве (по циклу WLTP), а общий запас хода составляет 700 километров.
Одновременно с концепт-каром Mitsubishi показала в Женеве систему Dendo Drive House (DDH) - комплекс из солнечных батарей и буферного аккумулятора, позволяющий питать домашнюю электросеть или подзаряжать батареи подключаемого гибрида. Продажи этой системы начнутся уже в этом году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вторая лига джентльменов. Зачем Гриценко заигрывает с националистами
|Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия
|Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
|Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer
|Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони
|Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером
|Forbes назвал самого юного и богатого миллиардера в мире
|Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro
|Самые богатые в мире: Безос, Гейтс и Баффет удержались на вершине рейтинга Forbes
Это интересно
|Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки
|Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте
|Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу
|Samsung предоставила образцы складных дисплеев компаниям Apple и Google
|Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков
|Космический корабль «Драгон» компании Space X успешно состыковался с МКС
|Обновленный Mercedes-Benz GLC: новая гамма двигателей и продвинутые электронные помощники