Финансовые новости
- |
- 28.02.19
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом
11:07 28.02.2019 |
Компания Seat представила беспилотный электрический квадрицикл Minimó. Новинка предназначена для операторов каршеринга и оснащена съемным блоком аккумуляторов.
Seat заявляет, что Minimó - ответ на главные проблемы городской мобильности: пробки, отсутствие парковочных мест, введение «зеленых» зон с доступом только для экологически чистых автомобилей. Длина квадрицикла всего 2,5 метра, а ширина - 1,24 метра. Электрокар почти в два с половиной раза меньше обычного субкомпактного хэтчбека.
Seat Minimó оснащен одной фарой, как мотоцикл, а дизайн задних фонарей позаимствован из аэронавтики. Двери асимметричны и открываются верх для экономии пространства. На одной зарядке квадрицикл проезжает около 100 километров. Батарея сделана быстросъемной, что позволит заменить ее всего «за несколько секунд».
В салоне Minimó друг за другом могут разместиться водитель и один пассажир. Для багажа предусмотрена небольшая ниша. Для доступа к квадрициклу используется цифровой ключ. Электрокар уже совместим с системами автономного управления четвёртого уровня, которые позволят ему самостоятельно передвигаться в специально отведенных для беспилотников зонах.
Разработка Minimó стала частью программы 5G Barcelona, которая ставит своей целью первой в Европе провести полномасштабное развертывание сетей пятого поколения. Совместно с испанской телекоммуникационной компанией Telefónica Seat намерен провести ходовые испытания прототипа, который может общаться с другими автомобилями и инфраструктурой. Однако сроки пилотного запуска пока не называются.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Набсовет «Нафтогаза» продлил контракт Коболеву
|НБУ намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс.
|Банкиры не могут раскачать курс доллара на межбанке – мешают покупатели гособлигаций
|НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов
|Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом
|Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту
|Как продолжать работать, если совсем не хочется
|Кибепреступники зарабатывают свыше $3 млрд в год с помощью соцсетей
|Volkswagen строит завод по глубокой переработке литий-ионных аккумуляторов
|Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках
Это интересно
|Zero представила свой самый мощный электробайк, который разгоняется до 200 км/ч
|Intel прекращает партнёрство с китайцами в сфере разработки и распространения модемов 5G
|Китай планирует использовать графен для изготовления солнечных парусов
|Экс-жена собирается отсудить у Фирташа 5 миллиардов евро – СМИ
|SEC просит суд наказать Илона Маска за неисполнение условий соглашения
|Компания ZTE показала уникальный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha с гибким дисплеем
|«Вы выиграли квартиру»: В Украине появился новый вид финансового мошенничества