Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом

Компания Seat представила беспилотный электрический квадрицикл Minimó. Новинка предназначена для операторов каршеринга и оснащена съемным блоком аккумуляторов.





Seat заявляет, что Minimó - ответ на главные проблемы городской мобильности: пробки, отсутствие парковочных мест, введение «зеленых» зон с доступом только для экологически чистых автомобилей. Длина квадрицикла всего 2,5 метра, а ширина - 1,24 метра. Электрокар почти в два с половиной раза меньше обычного субкомпактного хэтчбека.

Seat Minimó оснащен одной фарой, как мотоцикл, а дизайн задних фонарей позаимствован из аэронавтики. Двери асимметричны и открываются верх для экономии пространства. На одной зарядке квадрицикл проезжает около 100 километров. Батарея сделана быстросъемной, что позволит заменить ее всего «за несколько секунд».





В салоне Minimó друг за другом могут разместиться водитель и один пассажир. Для багажа предусмотрена небольшая ниша. Для доступа к квадрициклу используется цифровой ключ. Электрокар уже совместим с системами автономного управления четвёртого уровня, которые позволят ему самостоятельно передвигаться в специально отведенных для беспилотников зонах.

Разработка Minimó стала частью программы 5G Barcelona, которая ставит своей целью первой в Европе провести полномасштабное развертывание сетей пятого поколения. Совместно с испанской телекоммуникационной компанией Telefónica Seat намерен провести ходовые испытания прототипа, который может общаться с другими автомобилями и инфраструктурой. Однако сроки пилотного запуска пока не называются.



















