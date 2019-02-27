Zero представила свой самый мощный электробайк, который разгоняется до 200 км/ч

Мотоцикл Zero SR/F получил самый мощный электродвигатель в линейке компании. Его мощность - 108 л. с., а крутящий момент - 190 Нм. Он охлаждается воздухом и разгоняет мотоцикл до 200 км/ч. В паре с мотором работает аккумуляторный блок на 14,4 кВт*ч.





Такая батарея обеспечивает запас хода до 260 км, но возможна также установка дополнительного блока, с которым этот показатель вырастает до 322 км.

В Zero заявляют, что это первый доступный для покупки байк, полностью совместимый с интернетом вещей. Также владелец сможет изучать и менять настройки производительности мотоцикла удаленно. По заветам Илона Маска, все обновления байк будет получать «по воздуху».

Компания предусмотрела несколько опций для зарядки SR/F. Самый дешевый вариант - зарядное устройство на 3 кВт. От сети в 220В мотоцикл зарядится за четыре часа. Самый быстрый способ - использование сразу двух зарядных устройств и опции Charge Tank. В таком случае время зарядки до 95% снижается до часа.

Первые клиенты начнут получать SR/F уже в апреле. За самую дешевую версию придется отдать $19000. Цена растет в зависимости от емкости батареи, мощности зарядных устройств и дополнительных опций.