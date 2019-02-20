Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн

По итогам 2018 года количество электромобилей в мире выросло до 5,6 млн (учтены «чистые» электромобили и заряжаемые от сети гибриды). Это на 64% больше, чем в конце предыдущего года. Второй год подряд в мире отмечается ускорение темпов роста электрического транспорта. Китай остается бесспорным мировым лидером, здесь число электрических автомобилей достигло 2,6 миллиона. За ним следуют США (1,1 млн).

Эти статистические данные опубликованы Центром исследований солнечной энергии и водорода Баден-Вюртемберг (Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg - ZSW).

По опубликованной информации, на долю Tesla приходится наибольшее количество новых зарегистрированных электромобилей - почти 234 тыс., за ней следуют китайские бренды BYD (216 тысяч) и BAIC (161 тысяча). Самым успешным немецким производителем стал BMW, занявший шестое место (86940 электромобилей), VW расположился на девятом месте (53 720).

BYD является наиболее успешным брендом по числу зарегистрированных в мире электромобилей (517 230), за ним следует Tesla (500 390). Лучшим немецким автопроизводителем является занявший пятое место BMW (251 870).

Среди моделей лидером по продажам в 2018 году стала Tesla Model 3 (146 310 регистраций). Самая успешная модель за всю историю по сегодняшний день - Nissan Leaf (363 940 машин на дорогах), за ней следует Tesla Model S (243 200).

Прошлый год стал рекордным по числу новых регистраций - более 2,2 млн новых электрических машин, на 75% больше, чем в 2017. В 2018 рынок продемонстрировал более высокие темпы роста, чем в 2017 г.

Во многих странах электрическая мобильность развивается очень динамично, особенно в Китае. Его флот практически удвоился в прошлом году - 1 256 000 новых регистраций. США снова на втором месте с годовым объёмом продаж в 361 310 штук, парк электромобилей в штатах достиг 1 102 450 единиц. Норвегия заняла третье место с 86 340 новыми регистрациями в 2018 году, в результате чего общее количество электромобилей достигло 298 210. Население страны, напомню, примерно 5 млн. Половина легковых автомобилей, проданных в Норвегии в 2018, имела электрический двигатель. Уникальный по мировым меркам результат. Для сравнения, доля электромобилей в продажах в Китае составила около пяти процентов, в США - около двух процентов.

Авторы подчёркивают важность развития промышленно-технологических компетенций во всех цепочках производства электромобилей для обеспечения конкурентоспособности национальной промышленности. «Немецкая автомобильная промышленность должна развивать собственное производство батарей.... Таким образом, она сможет получать высокую долю добавленной стоимости, формируемой в производстве аккумуляторов и быть менее зависимой от зарубежных поставок», - считает профессор Фритьоф Стайсс, управляющий директор ZSW.