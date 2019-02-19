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В Украине упростили передачу автомобильных номеров
14:30 18.02.2019 |
В Украине стало возможно зарегистрировать номерные знаки за другим автомобилем или передать их в собственность другому водителю в любом Сервисном центре МВД.
Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.
"Владелец ИНЗ может перезакрепить его за другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав необходимые документы в любой сервисный центр МВД", - говорится в сообщении.
Ранее такая процедура осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД в Киеве.
Напоминаем:
21 декабря 2018 года в Украине заработал так называемый электронный кабинет водителя, в котором можно получить любую информацию о собственном авто и водительском удостоверении, оплатить административные правонарушения, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в очередь в сервисные центры МВД.
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