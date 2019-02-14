Электросамолет Sun Flyer 2 впервые поднялся в воздух

Испытания обновленной версии двухместного электросамолета от Bye Aurospace Sun Flyer 2 прошли в штатном режиме. Инженеры обещают весь год тестировать уникальный аппарат, чтобы скорее получить сертификат от регулятора. Тогда Sun Flyer станет первым учебным электросамолетом в США.

Первые летные испытания прототипа Sun Flyer 2 с силовой установкой от Siemens прошли в аэропорту Сентенниал к югу от Денвера, штат Колорадо. Как сообщает Bye Aerospace, тестовый полет прошел «безупречно». Впрочем, компания не поясняет, на какую высоту поднялся летательный аппарат и сколько времени он провел в воздухе.





Ранее Sun Flyer 2 уже проходил летные испытания. Первый запуск состоялся в апреле на той же площадке в Денвере, но тогда двухместный аппарат оснастили силовой установкой от американского производителя EP Systems. Глава компании Джордж Бай назвал тот полет «коротким, но успешным».

Обновленную версию оборудовали электромотором SP70D от Siemens. Установка массой 26 кг выдает максимальную мощность 120 л. с. и 95 л. с. в крейсерском режиме.

«Самолет отработал по плану. Теперь совместно с командой Siemens мы приступим к следующим этапам летных испытаний», - отметил Джордж Бай в пресс-релизе.

Как передает Composites World, тестирование прототипа продлится до конца года. Инженеры проверят работу не только силовой установки, но и других компонентов. Также они планируют расширить область рабочих режимов аппарата и провести оптимизацию системы.

Новый тренажер для летчиков

Bye Aerospace ведет переговоры с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) о сертификации двухместного воздушного судна. Компания надеется, что Sun Flyer 2 станет первым сертифицированным электросамолетом в США, который будут использовать для подготовки летчиков.

В линейку аппаратов для летной подготовки также войдет четырехместная версия - Sun Flyer 4.

Бай обещал, что один час полета на самолете обойдется всего в $3, то есть в 10 раз дешевле, чем на традиционном поршневом летном тренажере.

Перспективы и катастрофы

Siemens также планирует выпускать электросамолеты собственного производства. Весной немецкий концерн представил двухместный летательный аппарат eAircraft - облегченную версию прототипа Extra 330LE, который годом ранее установил мировой рекорд скорости среди самолетов на электротяге, а также первым в мире отбуксировал в воздухе планер.

Компания также старается увеличить мощность электродвигателей до 10 МВт - это позволит поднимать в воздух небольшие пассажирские лайнеры. Однако пока не все эксперименты Siemens проходят успешно.

В июне в Будапеште разбился электросамолет Magnus eFusion, оснащенный экспериментальной силовой установкой. На борту находились два пилота, оба погибли.

В ходе испытаний Siemens использовала новый мотор, который при массе в 50 кг выдавал мощность 260 кВт. Предполагалось, что именно экспериментальная модель привела к аварии. Позднее эксперты признали, что все системы работали в штатном режиме. Точные причины инцидента пока не установлены.

Ранее сообщалось, что израильская компания Eviation разрабатывает комфортабельный электрический самолет, полет на котором обойдется в десять раз дешевле, чем на керосиновом бизнес-джете. Прототип представят Парижском авиашоу 2019.