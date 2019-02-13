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Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
11:58 13.02.2019 |
Такое высокое признание машина получила от авторитетного аналитического сайта Kelley Blue Book.
По мнению экспертов, новый Leaf - это самый низкозатратный электрокар за последние 5 лет. Популярный японский автомобиль показал отличные результаты во всех критериях оценки: стоимость зарядки, страхования, ТО и ремонта.
При этом Leaf не вошел в ТОП-5 самых энергоэффективных электромобилей.
Кроме другого дизайна, машина получила пересмотренную начинку: электромотор на 150 л.с. и батарею на 40 кВтч (вместо 24 и 30 кВтч), которая позволяет проезжать на одном заряде 378 км по циклу NEDC. В этом году в оснащение Лифа должна войти АКБ емкостью 60 киловатт-часов.
Купить Nissan Leaf 2 в Великобритании можно минимум за 21 990 фунтов стерлингов с учетом субсидий в размере 4500 фунтов. В то же время в Германии стоимость нового электромобиля стартует с отметки 31 950 евро без учета правительственных скидок.
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