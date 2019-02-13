Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем

Такое высокое признание машина получила от авторитетного аналитического сайта Kelley Blue Book.

По мнению экспертов, новый Leaf - это самый низкозатратный электрокар за последние 5 лет. Популярный японский автомобиль показал отличные результаты во всех критериях оценки: стоимость зарядки, страхования, ТО и ремонта.

При этом Leaf не вошел в ТОП-5 самых энергоэффективных электромобилей.

Кроме другого дизайна, машина получила пересмотренную начинку: электромотор на 150 л.с. и батарею на 40 кВтч (вместо 24 и 30 кВтч), которая позволяет проезжать на одном заряде 378 км по циклу NEDC. В этом году в оснащение Лифа должна войти АКБ емкостью 60 киловатт-часов.

Купить Nissan Leaf 2 в Великобритании можно минимум за 21 990 фунтов стерлингов с учетом субсидий в размере 4500 фунтов. В то же время в Германии стоимость нового электромобиля стартует с отметки 31 950 евро без учета правительственных скидок.