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Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
09:06 13.02.2019 |
Компания Gocycle представила электровелосипед-трансформер GX, который имеет съемную батарею и складывается в считанные секунды. Это делает его особенно подходящим, например, для поездок на работу с последующим размещением двухколёсного друга в углу офиса, где он не займет много места.
Модель стала первым в истории электробайком с дисками из магниевого сплава (рама - алюминиевая). Благодаря этому, транспортное средство весит 16,5 кг.
Второе заявленное преимущество - возможность сложить Gocycle GX за 10 секунд. Судя по процессу, показанному на видео, такого результата будут достигать опытные пользователи после тренировок.
Можно будет подъехать к станции метро или к автостанции для путешествия в соседний город, сложить велосипед, воспользоваться общественным транспортом, а на нужной станции - разложить и добраться до финальной точки маршрута.
Легкий вес и быстрый механизм трансформации порадуют пользователей, которые будут хранить велосипед дома. Особенно, если нужно подниматься по лестнице.
По словам производителя, точки соприкосновения GX, такие же, как и у велосипедов с большими колесами. Речь о расстоянии между сиденьем, педалями и рулем, а также о точках контакта шин с поверхностью.
Встроенный в раму литий-ионный аккумулятор на 13,7 Ач должен обеспечить запас хода 65 км. А для полной зарядки требуется около 7 часов.
Аккумулятор передает энергию на два электродвигателя: в переднем и заднем колесе. Gocycle говорит, что благодаря такому решению удалось добиться лучшего распределения веса и ускорения.
Стоимость Gocycle GX в Великобритании - 2899 фунтов (примерно 3730 долларов).
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