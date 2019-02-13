Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд

Компания Gocycle представила электровелосипед-трансформер GX, который имеет съемную батарею и складывается в считанные секунды. Это делает его особенно подходящим, например, для поездок на работу с последующим размещением двухколёсного друга в углу офиса, где он не займет много места.





Модель стала первым в истории электробайком с дисками из магниевого сплава (рама - алюминиевая). Благодаря этому, транспортное средство весит 16,5 кг.

Второе заявленное преимущество - возможность сложить Gocycle GX за 10 секунд. Судя по процессу, показанному на видео, такого результата будут достигать опытные пользователи после тренировок.

Можно будет подъехать к станции метро или к автостанции для путешествия в соседний город, сложить велосипед, воспользоваться общественным транспортом, а на нужной станции - разложить и добраться до финальной точки маршрута.

Легкий вес и быстрый механизм трансформации порадуют пользователей, которые будут хранить велосипед дома. Особенно, если нужно подниматься по лестнице.

По словам производителя, точки соприкосновения GX, такие же, как и у велосипедов с большими колесами. Речь о расстоянии между сиденьем, педалями и рулем, а также о точках контакта шин с поверхностью.

Встроенный в раму литий-ионный аккумулятор на 13,7 Ач должен обеспечить запас хода 65 км. А для полной зарядки требуется около 7 часов.

Аккумулятор передает энергию на два электродвигателя: в переднем и заднем колесе. Gocycle говорит, что благодаря такому решению удалось добиться лучшего распределения веса и ускорения.

Стоимость Gocycle GX в Великобритании - 2899 фунтов (примерно 3730 долларов).