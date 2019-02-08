Мерседес будет строить системы хранения энергии из старых электромобильных аккумуляторов

По мере того, как доля вариабельных возобновляемых источников энергии растёт, аккумуляторы электромобилей могут вносить значительный вклад в поддержание стабильности энергосистемы, сообщают нам автопроизводитель Daimler, его дочка Mercedes-Benz Energy GmbH и оператор магистральных электрических сетей TenneT.

«Автомобильные аккумуляторные системы могут брать на себя выполнение задач крупных электростанций и вносить существенный вклад в стабилизацию и восстановление энергосистемы», - говорится в пресс-релизе TenneT, опубликованном по итогам совместного исследовательского проекта в Германии.

В испытательном центре в городе Каменц была построена система из подержанных ("second life") аккумуляторов мощностью 1 МВт и ёмкостью 750 кВт. Тесты показали, что системы хранения, сделанные из старых электромобильных аккумуляторов, реагируют на изменение частоты менее чем за 100 миллисекунд. Это означает, что они могут заменить «инертные массы» крупных электростанций.

Испытание также показали, что системы аккумуляторов прекрасно выполняют функцию холодного пуска электростанций, надежно заменяя, скажем, дизельные генераторы, используемые для этих целей. «Система накопления энергии действует как своего рода «стартёр» и перезапускает инертные вращающиеся массы электростанции. Необходимая энергия, около двух-четырех процентов от номинальной мощности электростанции, извлекается из системы накопления энергии, когда это необходимо».

Проект был реализован при содействии федерального министерства экономики (Bundeswirtschaftsministerium).

В данном случае речь, конечно, идёт не о каких-то выдающихся инновациях, а о довольно-таки рядовых вещах. Понятно, что накопители энергии могут прекрасно выполнять функции традиционных электростанций, и старые литий-ионные батареи из электромобилей могут служить в системах накопления энергии.

Проект интересен скорее тем, что Mercedes уже сегодня начинает формировать цепочки повторного использования старых аккумуляторов, цепочки, в которых компания будет стараться дополнительно заработать (в энергетическом секторе). Ранее Mercedes-Benz ушёл с рынка домашних накопителей энергии, но теперь хочет осваивать промышленный сегмент хранения электроэнергии и решать при этом разноплановые задачи.

Не случайно, на следующем этапе «партнеры по проекту будут работать вместе, чтобы определить условия тендерного процесса для будущего оказания системных услуг для TenneT».

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz инвестирует 200 млн. евро в завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Польше.