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BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»
18:51 04.02.2019 |
Компания BMW раскрыла подробности о гибридных модификациях обновленного седана 7 серии. Флагманская модель с бензин-электрической силовой установкой получила три версии: базовую 745e, «растянутую» 745Le и полноприводную 745Le xDrive.
Основой силовой установки подключаемых гибридов стала адаптированная трехлитровая бензиновая «шестерка» семейства EfficientDynamics, выдающая 286 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. 113-сильный электромотор с пиковым моментом 265 Нм и питанием от блока батарей емкостью 12 киловатт-часов интегрирован в восьмидиапазонный «автомат» Steptronic. В спортивном режиме суммарная отдача составляет 394 силы и 600 Нм момента.
С нуля до 100 километров в час BMW 745e разгоняется за 5,2 секунды, 745Le - 5,3 секунды, а 745Le xDrive - за 5,1 секунды. Максимальная скорость седанов ограничена на отметке 250 километров в час.
В гибридном режиме движения BMW 7 серии только на электротяге могут разгоняться до 110 километров в час, что на 20 больше, чем у предшественника. В полностью электрическом режиме ограничитель сдвигается к 140 километрам в час. В зависимости от модификации с полной батарей «семерка» проезжает на электротяге от 50 до 58 километров. Расход топлива седанов в смешанном цикле составляет в среднем 2,3 литра на 100 километров.
Силовая установка работает в нескольких режимах: гибридном, когда выбирается оптимальное взаимодействие ДВС и электромотора, полностью электрическом, спортивном - электромотор выступает в роли помощника ДВС, адаптивном и так называемом Battery Control. В последнем система поддерживает уровень заряда батареи, установленный водителем.
В качестве опции для гибридных «семерок» доступны пакеты Pure Excellence и M sports, а также все ассистирующие системы и варианты подвески, как у обычной 7 серии. Летом этого года владельцам гибридом предложат новые цифровые сервисы. Например, навигация при выборе маршрута до общественной зарядной станции, предложит список из ближайших отелей, ресторанов и достопримечательностей. С помощью мультимедийной системы также можно будет бронировать зарядный терминал на определенное время.
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