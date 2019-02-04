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Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей
13:04 04.02.2019 |
Greenlots, американский поставщик решений для зарядки электромобилей (EV), подписал соглашение, согласно которому становится дочерней компанией, полностью принадлежащей Royal Dutch Shell.
Компании будут совместно разрабатывать программное обеспечение и сервисы, которые «позволят развернуть полномасштабную инфраструктуру интеллектуальных зарядных станций». Она будет нацелена на интеграцию с солнечными, ветряными и прочими «зелеными» энергогенерирующими мощностями. При этом Greenlots сохранит идентичность бренда и команду лидеров.
Марк Гейнсборо, исполнительный вице-президент Shell по новым энергиям, отметил:
«Наши последние инвестиции, направленные на удовлетворение потребностей американских водителей в низкоуглеродной энергетике, являются частью наших более широких усилий по созданию лучшего будущего ... Это шаг к тому, чтобы сделать электромобиль более доступным и привлекательным для коммунальных служб, предприятий и сообществ».
Компания Greenlots, базирующаяся в Лос-Анджелесе, шт. Калифорния, реализовала свои проекты в 13 государствах. Она разрабатывает программное обеспечение и услуги, которые позволяют водителям, хост-узлам и сетевым операторам развертывать и управлять полномасштабной инфраструктурой зарядки электромобилей.
Генеральный директор Greenlots Бретт Хаузер прокомментировал новую сделку: «Электрификация [транспорта] обеспечит более автономный и персонализированный опыт. Наши технологии, опирающиеся на ресурсы, масштаб и охват Shell, ускорят переход к будущей экосистеме мобильности, которая станет более безопасной, чистой и доступной».
В 2017-2018 гг. Royal Dutch Shell приобрела крупнейшего производителя электромобильных зарядных устройств - компанию NewMotin. На момент сделки она установила в Западной Европе более 30 тыс. постов зарядки электромобилей.
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