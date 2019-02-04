Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей

Greenlots, американский поставщик решений для зарядки электромобилей (EV), подписал соглашение, согласно которому становится дочерней компанией, полностью принадлежащей Royal Dutch Shell.

Компании будут совместно разрабатывать программное обеспечение и сервисы, которые «позволят развернуть полномасштабную инфраструктуру интеллектуальных зарядных станций». Она будет нацелена на интеграцию с солнечными, ветряными и прочими «зелеными» энергогенерирующими мощностями. При этом Greenlots сохранит идентичность бренда и команду лидеров.

Марк Гейнсборо, исполнительный вице-президент Shell по новым энергиям, отметил:

«Наши последние инвестиции, направленные на удовлетворение потребностей американских водителей в низкоуглеродной энергетике, являются частью наших более широких усилий по созданию лучшего будущего ... Это шаг к тому, чтобы сделать электромобиль более доступным и привлекательным для коммунальных служб, предприятий и сообществ».

Компания Greenlots, базирующаяся в Лос-Анджелесе, шт. Калифорния, реализовала свои проекты в 13 государствах. Она разрабатывает программное обеспечение и услуги, которые позволяют водителям, хост-узлам и сетевым операторам развертывать и управлять полномасштабной инфраструктурой зарядки электромобилей.

Генеральный директор Greenlots Бретт Хаузер прокомментировал новую сделку: «Электрификация [транспорта] обеспечит более автономный и персонализированный опыт. Наши технологии, опирающиеся на ресурсы, масштаб и охват Shell, ускорят переход к будущей экосистеме мобильности, которая станет более безопасной, чистой и доступной».

В 2017-2018 гг. Royal Dutch Shell приобрела крупнейшего производителя электромобильных зарядных устройств - компанию NewMotin. На момент сделки она установила в Западной Европе более 30 тыс. постов зарядки электромобилей.