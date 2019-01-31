Финансовые новости
- |
- 31.01.19
- |
- 21:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Компания Renault раскрыла новый Clio
17:49 31.01.2019 |
Компания Renault представила хэтчбек Clio пятого поколения. Модель переехала на новую платформу, стала просторнее, а также получила цифровую приборную панель и крупный вертикальный экран мультимедийной системы.
Габаритная длина «Клио» составляет 4048 миллиметров, ширина - 1798 миллиметров, а высота - 1440 миллиметров. Таким образом, новый хэтчбек оказался на 14 миллиметров короче, на 67 миллиметров шире и на восемь миллиметров ниже предшественника. Объем багажника увеличился с 300 до 391 литра, а общий объем различных ниш для мелочей стал больше на 26 литров.
В «Рено» утверждают, что кузов автомобиля полностью новый, несмотря на схожесть дизайна с хэтчбеком предыдущего поколения. При этом показатели аэродинамического сопротивления модели, как заявляются представители марки, являются лучшими в классе.
Новый «Клио» получил восемь вариантов оформления салона и восемь цветов атмосферной подсветки, мультимедийную систему с 9,3-дюймовым экраном и 10-дюймовую электронную приборку (в более доступных версиях и та, и другая будут 7-дюймовыми), а также беспроводную зарядку для смартфона.
Кроме того, «оспортивленный» вариант GT Line сменила версия RS Line. Такой хэтчбек имеет более агрессивный обвес кузова, 17-дюймовые колеса и особую отделку салона. Также в линейке появится «роскошная» модификация Initiale Paris с богатым оснащением и кожаным салоном.
Хэтчбек построен на модульной платформе CMF-B, которая ляжет в основу Nissan Juke следующего поколения и семейства Renault Duster, Logan, Sandero. Официальной информации о силовых установках в компании пока не предоставили. Однако предполагается, что в гамму двигателей войдут литровые бензиновые моторы (атмосферники на 65 и 75 сил, а также 100- и 130-сильные турбоварианты) и 1,5-литровые дизели мощностью 85 и 115 сил.
К 2020 году в линейке должен появиться гибридный вариант на базе 90-сильного бензинового мотора и 40-сильного электродвигателя.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2018г, оставил неизменным прогноз на 2019-20гг
|Травма Януковичем. Почему Тимошенко опять идет на войну, а не на выборы
|Иностранцы 30 января распродавали валюту на межбанке, но совсем скоро начнут ее скупать
|Коболев назвал условие, при котором «Нафтогаз» установит счетчики потребителям
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Renault раскрыла новый Clio
|Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения
|Взаимная интеграция Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram произойдёт не ранее 2020 года
|В социальной сети Google скоро начнут закрывать учётные записи пользователей
|В 2020 году выйдут самозашнуровывающиеся кроссовки Puma Fi по цене $330
|Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний
Это интересно
|Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей
|На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
|Volkswagen сохранил статус крупнейшего в мире производителя авто
|Топ-10 самых странных предметов одежды от модных дизайнеров
|Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте
|Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
|Раскрыто оснащение смартфона Sony Xperia XZ4: чип Snapdragon 855 и батарея на 4400 мА·ч