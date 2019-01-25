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В Украине начинаются официальные продажи электромобиля JAC iEV7S
17:40 25.01.2019 |
В Украине стартуют продажи электромобиля JAC iEV7S. Первая партия элетромобилей JAC iEV7S уже в Украине и на следующей неделе машины должны поступить к дилерам.
В настоящее время в Украине можно официально приобрести лишь несколько моделей новых электромобилей - BMW i3, Renault Zoe, Jaguar I-Pace и Hyundai Ioniq. В скором времени к ним присоединится и JAC iEV7S, который появится в дилерской сети корпорации «Богдан» уже на следующей неделе.
Напомним, электромобиль JAC iEV7S оснащен батареей емкостью 40 кВтч и двигателем мощностью 85 кВт (крутящий момент 270 об/мин). На одном заряде автомобиль способен проезжать 300 км, время полной зарядки составляет восемь часов, быстрой (15-80%) - менее часа. Максимальная скорость электрический JAC - 130 километров в час.
Ориентировочная цена новинки - 25 500 долларов. Комплектация JAC iEV7S включает кондиционер, цифровую приборку, круиз-контроль, 8-дюймовый тачскрин и камеру заднего вида.
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