В 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 57% придется на рынок Китая

Исследовательская компания Bloomberg NEF (New Energy Finance) опубликовала свежий прогноз развития сегмента электромобилей.

По данным компании, в данный момент на Земле насчитывается почти 5 млн электромобилей, включая автобусы и другие коммерческие модели.

По прогнозу исследователей, в 2019 году продадут еще 2,6 млн электромобилей, что увеличит их общее количество до отметки 7,6 млн штук. Таким образом, компания прогнозирует рост всего на 40%, тогда как в 2018 году рынок показал заметно более активный рост в районе 70%.

Львиная доля продаж придется на Китай, где по прогнозам в 2019 году продадут 1,5 млн электромобилей, что составит 57% от продаж по всему миру. В Европе продадут порядка 500 тысяч электромобилей, самыми активными рынками останутся Германия и Скандинавские страны (Норвегия, Швеция, Дания).

В США и Канаде продажи электромобилей ожидаются на уровне 425 тысяч, что лишь немногим больше результата 2018 года (405 тысяч). Япония и Южная Корея суммарно обеспечат еще около 100 тысяч продаж электромобилей.

На характер продаж окажет влияние появление большего количества новых электромобилей от крупнейших производителей, рыночный успех относительно доступных моделей (к примеру, Nissan Leaf и Tesla Model 3), а также наличие или отсутствие налоговых льгот на приобретение экологически чистых автомобилей.

Ранее аналитики Bloomberg опровергли миф о грязных электрокарах «на угле». Они подсчитали, что в прошлом году электрокары оказались на 40% экологичнее традиционного транспорта. И это несмотря на то, что значительную часть электроэнергии для них по-прежнему получают на угольных электростанциях.