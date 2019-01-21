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В Китае презентована система высокоскоростной зарядки электромобилей
14:07 21.01.2019 |
В Китае презентована система высокоскоростной зарядки электромобилей, являющаяся логическим развитием национального стандарта GB/T.
Внешне самое заметное нововведение заключается в самобытном конструктиве зарядного разъема, существенно отличающемся от популярных аналогов - японского CHAdeMO и европейского CCS. Кроме того, китайская разработка имеет двух-трехкратное преимущество по максимальной мощности, достигающей 900 кВт.
Инженеры подняли верхнюю планку рабочего напряжения и силы тока (1500В / 600А), обеспечив совместимость с транспортными средствами различных классов: легковыми и грузовыми электромобилями, складской техникой, электробусами.
Это позволяет сделать процесс восстановления заряда батареи большой емкости еще удобнее, особенно когда речь идет о дальних поездках с остановками на специализированных АЗС.
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