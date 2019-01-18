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Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
12:08 18.01.2019 |
QX Inspiration - это кроссовер, оборудованный полностью электрической силовой установкой. К сожалению, динамические характеристики, равно как и запас хода на одной подзарядке аккумуляторного блока пока не раскрываются.
Концепт является предвестником аналогичной серийной модели на электротяге, которая должна появиться на конвейере через пару лет.
Автомобиль получил довольно стремительный облик. У машины отсутствует радиаторная решётка, а головные фары выполнены в виде узких модулей.
В глаза бросается отсутствие видимых дверных ручек. На месте традиционных наружных зеркал установлены миниатюрные блоки, что говорит об использовании камер заднего вида.
Infiniti заявляет, что отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрифицированных силовых установок с питанием от аккумуляторов открывает принципиально новые возможности в плане использования доступного пространства в автомобиле.
Салон вседорожника должен напоминать комнату отдыха, оформленную в соответствии с традиционными японскими представлениями о чувственности и гостеприимстве (омотэнаси).
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