Bloomberg опроверг миф о грязных электрокарах «на угле»

Аналитики Bloomberg подсчитали, что в прошлом году электрокары оказались на 40% экологичнее традиционного транспорта. И это несмотря на то, что значительную часть электроэнергии для них по-прежнему получают на угольных электростанциях.

Bloomberg исследует эффект от использования электромобилей не в первый раз. В резонансном ноябрьском отчете исследователи утверждали, что электрокары экологичнее только при определенных условиях. Например, когда энергия для них добывается из газа или, еще лучше, из возобновляемых источников.

Тогда они оценили выбросы среднего ДВС на маршруте в 1600 км в 350 кг CO2, а выбросы угольной электростанции для создания сопоставимой энергии для батарей электромобиля - в 310 кг CO2. Однако эта ситуация актуальна для конкретных автомобилей и конкретных электростанций.

Общая же ситуация по планете оказалась более благоприятной: далеко не 100% энергии на Земле добывают сжиганием угля, поэтому даже сейчас электрокары заметно снижают выбросы.

На сегодня аналитики издания подсчитали глобальную ситуацию с выбросами от электромобилей за 2018 год. Каждый электромобиль оказался на 40% чище по сравнению с автомобилями на ДВС. По мере отказа от угольных электростанций этот процент продолжит расти, прогнозируют они.

Аналитик Колин Маккерчер указывает на коренное отличие. Для бензиновых автомобилей ситуация с выбросами статична: как только они сходят с конвейера, уровень их выбросов известен. Независимо от развития энергетики они всегда будут коптить небо одинаково.

С электрокарами же все иначе. Один и тот же Nissan Leaf может год за годом влиять на окружающую среду все меньше - параллельно росту доли новой энергетики.

В пример он приводит Великобританию. Из-за активного развития возобновляемой энергии в стране к 2040 году косвенные выбросы от электрокаров сократятся на 90%. В Японии - на треть. Глобальная доля выработки электроэнергии с нулевым выбросом углерода увеличится с 38% в прошлом году до 63% к 2040 году. Это значит, что электрокары будут становиться «все более чистыми» на 3%-10% ежегодно.

Кстати, в Норвегии, почти половина новых машин в Осло - электромобили. Есть трамваи, электроавтобусы и паромы, для работы которых используется электроэнергия из гидроэлектростанций. А для отопления многих жилых домов города в зимний период используется тепло мусоросжигательного завода.

Ранее ЭлектроВести писали о самых распространенны мифах об электромобилях. Сегодня многие обсуждают тему электромобилей. По некоторым утверждениям эти машины далеки от практичности и удобства простых авто. В наших условиях электрокары остаются фишкой людей, которые заботятся о природе и хотят подчеркнуть свою уникальность.