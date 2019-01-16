Nissan представил спортивный электрокар повышенной комфортности IMs

На моторшоу в Детройте дебютировал концепт-кар Nissan IMs. Новинку в компании называют «спортивным седаном повышенной комфортности» - автомобиль получил необычную компоновку салона, в которой задний диван на три посадочных места может превращаться в широкое кресло «первого класса» с крупными подлокотниками.

Полноприводный прототип оснащен двумя электромоторами (по одному на передней и задней оси) суммарной мощностью 483 лошадиные силы (800 Нм). Двигатели питаются от блока батарей емкостью 115 киловатт-часов. Запас хода автомобиля на одной зарядке составляет около 612 километров.

Концепт комплектуется пневматической подвеской, 22-дюймовыми дисками, камерами вместо боковых зеркал, системой «смешанной реальности» и автономного управления, а также специальным индикатором в центре передней и задней части кузова, который предупреждает пешеходов и других водителей о том, что машина двигается в автоматическом режиме, без участия человека.

При запуске автопилота руль «втягивается», а передние кресла разворачиваются вовнутрь салона. Система «смешанной реальности» с трехмерным интерфейсом собирает информацию из Сети и окружающего пространства, визуализируя, например, пробки на маршруте впереди и альтернативные дороги в качестве их объезда. В машине также есть виртуальный трехмерный аватар дополненной реальности, с которым водитель может общаться.

В своем сообщении компания Nissan указывает, что концепт IMs - это «автомобиль, готовый к запуску в производство». Однако когда именно подобная машина может появиться в серии, не уточняет.



