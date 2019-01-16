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General Motors подтвердила отказ от гибридов в пользу электромобилей
08:44 16.01.2019 |
Компания General Motors (GM) подтвердила принятое решение отказаться от разработки и выпуска гибридов, чтобы полностью сосредоточиться на производстве электромобилей.
В рамках своей новой инициативы по переходу на электрическую тягу, объявленной в прошлом месяце, GM ещё раз подтвердила отказ от выпуска Chevy Volt (Chevrolet Volt), своего первого подключаемого гибрида для массового рынка.
Президент GM Марк Ройс (Mark Reuss), отвечая во время автосалона в Детройте на вопрос аналитиков по поводу будущего гибридов в планах компании, назвал гибриды ответной мерой в противовес двигателям внутреннего сгорания и сообщил, что теперь все ресурсы будут перенаправлены на полностью электрические автомобили.
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