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Представлен большой семиместный кроссовер Cadillac XT6
23:40 15.01.2019 |
Американский бренд Cadillac представил в Детройте новую модель - XT6. Он представляет собой семиместный кроссовер размером с Audi Q7.
Новый кроссовер - первое отступление от дизайнерского языка марки, созданного двадцать лет назад под руководством Кипа Васенко: вместо вертикальных фар теперь горизонтальные светодиодные прожекторы. Хотя вертикальная оптика сохранилась - в виде ходовых огней со встроенными «противотуманками».
Cadillac XT6 - действительно крупный автомобиль: от бампера до бампера у него 5050 миллиметров. То есть в длину он почти на 20 сантиметров больше, чем Toyota Highlander, и примерно соответствует Audi Q7 или Volkswagen Teramont.
Технически новинку можно считать длиннобазной версией паркетника Cadillac XT5: в основе XT6 лежит та же платформа C1XX, но с увеличенной до 2863 миллиметров колесной базой. Двигатель установлен поперечно, и в базовой комплектации приводит переднюю ось. Опционально доступна система подключения задних колес фирмы GKN. Передняя подвеска выполнена на стойках Макферсон, сзади - многорычажная схема.
Двигатель тот же, что и на XT5: это атмосферник V6 3.6 модели LGX мощностью 314 сил c системой отключения двух цилиндров. А вот трансмиссия другая: это девятиступенчатый «автомат» GM Hydramatic.
Версия Sport получит новые бампера, более острые настройки подвески и рулевого механизма, а внутри - вставки «под углепластик».
Судя по немногочисленным фотографиям интерьера, внутри новинка также в основном повторяет младшую модель XT5. Но есть и отличия - например, шайба управления мультимедиа-системой на центральном тоннеле.
Объем багажника - всего 356 литров, но если сложить третий ряд сидений, то для поклажи образуется отсек объемом 1220 литров. А при сложенном втором ряде объем достигнет 2228 литров.
Американские дилеры Cadillac начнут принимать заказы на новую модель уже весной. А вскоре XT6 появится и на российском рынке: в российском представительстве GM обещают, что прием заказов начнется в четвертом квартале 2019 года.
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