Финансовые новости
- |
- 15.01.19
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Железная дорога Швейцарии хочет запустить аэротакси
13:26 15.01.2019 |
Швейцарская национальная железнодорожная компания (SBB) работает над концепцией летающих электротакси, пишет SonntagsZeitung.
Компания подписала меморандум с немецкой Lilium о совместной работе для внедрения сервиса в Швейцарии. Детали сделки пока неизвестны, отмечает издание.
Согласно концепции, летающие такси обеспечат быструю связь между основными железнодорожными станциями, аэропортами и удаленными районами.
У Lilium уже есть прототип воздушного электрического транспорта, который можно было бы использовать в рамках проекта. Машина взлетает как вертолет, а затем летит как самолет. Радиус действия составляет 300 км, которые она может преодолеть за час.
Источники издания в министерстве транспорта Швейцарии сказали, что у SBB "неверные приоритеты". В ведомстве считают, что железнодорожная компания должна сосредоточиться на таких проблемах, как низкая прибыльность, неполадки в новых поездах и опоздания.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК
|Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке
|Кому поставит подножку генерал Смешко
|Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Железная дорога Швейцарии хочет запустить аэротакси
|Amazon предложит владельцам смартфонов сервис стриминга современных видеоигр
|Oppo готова представить 10-кратный оптический зум для смартфонов
|Дебютировала новая Supra: быстрейшая серийная Toyota
|Cadillac представил в Детройте изображения своего первого электромобиля - пока безымянного
|Samsung планирует начать массовое производство по 3-нм техпроцессу в 2021 году
Это интересно
|Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет
|SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ
|Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»
|Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС
|Кибершпионы научились обходиться без фишинга
|IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
|Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой